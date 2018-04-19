"فيفا" يحدد ألوان المنتخب قبل السفر لروسيا

19 أبريل 2018 - 01:15 م

يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الوان المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا قبل السفر.

وقال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن "فيفا" سيحدد ألوان قميص المنتخب فى مباريات المونديال أمام أوروجواى والسعودية وروسيا قبل السفر للمشاركة فى المونديال.

وأضاف: فيفا يخطر كل منتخب بألوان ملابسه فى المونديال فى المباريات قبل السفر، وليس كما هو معتاد فى الاجتماعات الفنية قبل المباريات.

يذكر أن منتخب مصر تأهل مؤخرا إلى المونديال لأول مرة منذ 28 عاما.



