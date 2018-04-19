  • الخميس 19 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:24 م
بحث متقدم
البلتاجى

كيف خططت حماس لاقتحام الحدود قبل الثورة

كلوب ومحمد صلاح

كلوب: سنتدرب "عراة" بسبب "صلاح"

بالفيديو.. حافظ الميرازى يوجه سؤالاً صادمًا لمذيعة "دريم2"

رسالة مؤثرة من "الميرازى" لعادل صبرى

محاكمة

مستشار "مرسى": كنت أدرس لضباط الأمن ولست إرهابيَا

الخريطة

خريطة مسيئة لمصر تثير أزمة في تونس

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

الإفراج عن 677 سجينًا بموجب العفو الرئاسى

مشاري

مشاري راشد: الإخوان متلونون

دكتور عمر عبد الرحمن

عمر عبد الرحمن صدمني بهذا الأمر.. قبل وفاته

صلاح

"صلاح" يتصدر قميص ليفربول في الموسم الجديد

الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق

"خالد توفيق" شخصية العام بالسودان

يسرى فودة: " الأنظمة التى تمارس التضييق لن تغفر لك أن تكون مستقلاً"

الحياة السياسية

يسرى فودة: أصبحنا على كف عفريت
فودة

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أسطورة الكاميرون: هذا أقصى ما ستحققه المنتخبات الأفريقية بالمونديال

#

لهذا السبب لا يمكن تطبيق غرامة الانتخابات

#

السفير الروسي بلندن: موسكو لن تغفر لبريطانيا موقفها

#

الجبلاية: أزمة "السعيد" وضعت الزمالك في مطب

فيس بوك

يسري فودة

الأنظمة

المجتمعات

انتقد الإعلامى يسرى فودة، أوضاع بعض الأنظمة والمجتمعات فى عدد من الدول التى قد تفرض تضييقات وحدود على ممارسة حرية الرأى والتعبير .

وقال فودة خلال تدوينته على وقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الأنظمة والمجتمعات التى تمارس تضييق على مجال الحريات والثقافة  يمكن أن تغفر لك كل شيء ".

واضاف فودة مرددًا : "ولكن بعض هذه المجتمعات إذا غفرت لا يمكن ان تجعلك قادرًا على التفكير المستقل في أي شيء ".

وعلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على المنشور، فقال محمود ماجد: "المشكلة بقي أن المجموعة أو الأشخاص الحقيقيين اللي بتنظم الأنظمة و المجتمعات دي غير معروفين رسميًا للشعوب أو الإعلام".

وأضافت لبنى محمود قائلة: "صحيح لأن هذه المجتمعات بتعشق نهج الأسراب".

وتابع محمد عطية قائلاً: "ولم  يصنع هذه المجتمعات سوى ابواق  ضارة ".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة وشبه الدولة !

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الدفاع يستقبل نظيره اليوناني بمراسم رسمية
» خروج المصري والاتحاد من البطولة العربية
» «ضد الغلاء» تستغيث بـ "السيسي"
» مريدون يتسلقون عمود إنارة بحثا عن شيخ صوفي
» علاقة جنسية لترامب مع عارضة بـ 75 ألف دولار
» حكم بإعدام مأذون داعش بالعراق
» نجلاء فتحي تعرض فجر السعيد لوابل انتقادات
» جولة تفقديه لوزير النقل بالمترو والسكة الحديد
» أول صورة لطالب الهندسة الذي تبنى علاجه "صلاح"
» مفاجأة فى ترتيب المنتخبات العربية فى القيمة التسويقية
» سرقة المصوغات منك في المنام حلول لمتاعب مالية

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر