يسرى فودة: " الأنظمة التى تمارس التضييق لن تغفر لك أن تكون مستقلاً"

19 أبريل 2018 - 01:15 م

انتقد الإعلامى يسرى فودة، أوضاع بعض الأنظمة والمجتمعات فى عدد من الدول التى قد تفرض تضييقات وحدود على ممارسة حرية الرأى والتعبير .

وقال فودة خلال تدوينته على وقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الأنظمة والمجتمعات التى تمارس تضييق على مجال الحريات والثقافة يمكن أن تغفر لك كل شيء ".

واضاف فودة مرددًا : "ولكن بعض هذه المجتمعات إذا غفرت لا يمكن ان تجعلك قادرًا على التفكير المستقل في أي شيء ".

وعلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على المنشور، فقال محمود ماجد: "المشكلة بقي أن المجموعة أو الأشخاص الحقيقيين اللي بتنظم الأنظمة و المجتمعات دي غير معروفين رسميًا للشعوب أو الإعلام".

وأضافت لبنى محمود قائلة: "صحيح لأن هذه المجتمعات بتعشق نهج الأسراب".

وتابع محمد عطية قائلاً: "ولم يصنع هذه المجتمعات سوى ابواق ضارة ".



