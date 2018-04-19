النقض تقبل طعن 10 متهمين بأحداث سوهاج وتعيد محاكمتهم

19 أبريل 2018 - 01:20 م

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 10 متهمين على الحكم الصادر ضدهم بأحكام تتراوح بالسجن ما بين سنة و3 سنوات في أحداث الشغب والتجمهر بميدان الثقافة في سوهاج، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى.

وكانت محكمة جنايات سوهاج اصدرت حكما بالسجن على المتهمين ال6 بالسجن 3 سنوات و3 بالحبس مع الشغل لمدة عام ودفع قيمة التلفيات التي احدثوها فقاموا بالطعن على الحكم أمام النقض والتي قضت في أول جلساتها بالقرار السابق

وأحالت النيابة 119 متهما في القضية رقم 8859 لسنة 2103 جنايات قسم ثانى سوهاج لأنهم قاموا في 14 أغسطس 2013 بالاشتراك في تجمهر وأحداث شغب وعنف وتخريب والقتل والشروع فيه واستعرضوا القوة وإثارة الرعب بين المواطنين وحازوا أسلحة مششخنة وأطلقوا أعيرة نارية على المواطنين