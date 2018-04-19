كمال خليل ينتقد غلاء الأسعار بسيناء

19 أبريل 2018 - 01:34 م

انتقد كمال خليل، الناشط اليسارى ارتفاع أسعار السلع فى مدينة العريش فى سيناء، مشيرًا إلى أن ذلك يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الأهالى فى سيناء مطالبًا الحكومة المصرية بضرورة فرض نوع من الرقابة على الأسواق.

وقال خليل خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الفرخة فى العريش وصل سعرها إلى 160 جنيها وهذا أمر غير منطقى ".

وأضاف الناشط اليسارى قائلا: "وتجاوز سعر الفرخة أيضًا الحد الأدنى للأسعار وبلغ 250 جنيها".

وفى سياق متصل علق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على المنشور ، فقالت منى عرابى: "اين القائمين على الرقابة فى الأسواق؟!

واضاف احمدالبنا قائلا :" ده طبيعى للاسف فى الفترة دى ولا نعرف ما السبب ؟!".

وتابع مرسى سلطان قائلا :" الاهالى تستغيث هناك لا احد يجيب ".