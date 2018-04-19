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مريدون يتسلقون عمود إنارة بحثا عن شيخ صوفي

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تسلق عمود إنارة بحثا عن شيخ صوفي
تسلق عمود إنارة بحثا عن شيخ صوفي

عبد القادر وحيد

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نيجيريا

تسلق

عمود انارة

متصوفة

ظهور شيخ صوفي

قام عدد من المتصوفين في نيجيريا بتسلق عمود إنارة ليتبرّكوا به، بزعم أنه "عمود الكهرباء المبارك" ، وأن شيخهم الصوفي المتوفى "إبراهيم ياس" ، قد ظهر وجهه في الإضاءة الصادرة من العمود.

محاولة تسلق العمود بحثا عن الشيخ تبركا به أثارت موجة من السخرية علي مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أكد حساب عبد الرحمن النصار : "آخر صرعات الصوفية ..أحمد الله ياموحّد على نعمة التوحيد".

فيما غرد حساب نغم حزين:  اللهم قوي ايمانهم طيب كان اسهل يفكونه ويسدحونه بالارض ويتبركون فيه بكيفهم بدل هالعذاب .. الحمد لله على نعمة العقل.

وغرد حساب لخاطري : تجارة رابحه قديمة صناعة الديانات والطّقوس عملائها أهل العقول الخاويه لا يسكنها القرآن ولا حديثها سنة رسول الله.
شاهد الفيديو:

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