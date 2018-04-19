جهاز المنتخب يطلب جواز سفر صانع ألعاب الأهلي

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الفراعنة

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ودية الكويت

أشاد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر بالمستويات التي ظهر بها لاعب النادي الأهلي إسلام محارب مما أدخله في حسابات جهاز الفراعنة وطالبوا مسئولى القلعة الحمراء بجواز سفره لضمة إلى صفوف المعسكر المرتقب بالكويت.

وتلقى محارب مكالمات من أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، وأشاد بمستواه مع الفريق الأحمر، مؤكدًا أنه ضمه حسابات مدرب المنتخب.

وشارك إسلام محارب مع الأهلي في 26 مباراة خلال الموسم الجاري "586 دقيقة"، في 4 بطولات مختلفة "الدوري والكأس والسوبر ودوري الأبطال"، وأحرز 5 أهداف، بواقع 4 أهداف في الدوري وهدف في الكأس.



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