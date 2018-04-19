رسالة مؤثرة من "الميرازى" لعادل صبرى

19 أبريل 2018 - 01:56 م

دعم الإعلامي حافظ الميرازى، الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، بعدما تم التجديد له 15 يومًا على خلفية تهم إنشائه موقع غير مرخص ونشره لأخبار كاذبة، مشيرًا إلى ان أجمل ما حدث تجاه صبرى خلال فترة وجوده فى الحبس هو مساندة زملائه وتلامذته معه من خلال تدشين حملات إلكترونية للضغط من أجل الافراج عنه .

وقال الميرازى في تدوينه على على "فيس بوك ": "ما أروع أن تغيب فيقول زملاؤك وتلامذتك ومحبوك كلمة حق في حقك ".

وأضاف الاعلامى قائلاً: "في انتظار عودة الزميل الصحفي عادل صبري من محبسه ليسترد حريته الشخصية، أما حرية أفكارنا وضمائرنا فنحن الذين نحبسها ونكبتها ولو كانت خطواتنا حرة. أو نطلق عنانها مستقلة ولو كانت أيادينا مقيدة ".