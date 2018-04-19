"السولية" يدخل حسابات "كوبر"

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دخل لاعب وسط الأهلي عمرو السولية ضمن الأوراق التي يفكر فيها الأرجنتيني هيكتور كوبر خلال الفترة الحالية لضمه إلى صفوف المنتخب خلال المعسكر المرتقب لودية الكويت في 26 مايو القادم.

وكان كوبر قد وضع عدة ملاحظات على السولية، أبرزها إحساس اللاعب بالغرور في الملعب، واللعب المنفرد أحيانا دون النظر إلى كونه في الفريق، إلا أن حسام البدري المدير الفني للأهلي، تحدث مع أحد أعضاء جهاز المنتخب لإمكانية ضم عمرو السولية إلى الفراعنة، خاصة بعد تألقه مع الأهلي.



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