كلوب: سنتدرب "عراة" بسبب "صلاح"

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يورجن كلوب

مازح المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر لاعبي الفريق قائلاً: "يمكنكم التدريب عراة ولن يراكم أحد لأن أنظار العالم كله تلتفت إلى النجم المصري محمد صلاح فقط".

وقال كلوب فى تصريحات نقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، "إنها مجموعة جيدة حقا، والجميع يحب حقا الضجة المثارة حول صلاح".

وأضاف كلوب، "عندما بدأنا التدرب لمباراة الإياب فى دورى الأبطال أمام مانشستر سيتى، قلت للجميع، هيا، دعونا نتدرب عراة لأنه لا أحد سيلاحظ ذلك، لأنهم يتابعون فقط لمحمد صلاح".

وتابع المدرب الألمانى، "لا توجد مشكلة فى هذا الأمر، وصلاح يقدر هذا جيدا، وأعتقد أن الضجة لا نقل فى اللقاء المقبل أمام روما، ولكن لا توجد مشكلة".

وجاءت تصريحات "كلوب" قبل مواجهة الحسم فى ربع نهائى دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتى.



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