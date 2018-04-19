تعرف على حالة الطقس غدًا

19 أبريل 2018 - 02:13 م

يقدم موقع "المصريون"، لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية غدا الجمعة 20 إبريل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتكون كثيفة على بعض المناطق وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح اغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 32

وسط الدلتا 17 32

الإسكندرية 18 25

بلطيم 16 24

مطروح 16 24

السلوم 14 25

سيوة 17 37

بورسعيد 19 25

دمياط 18 25

العريش 15 27

رفح 14 26

الإسماعيلية 16 33

السويس 16 32

رأس سدر 18 33

نخل 11 33

نويبع 22 34

طابا 15 32

كاترين 16 30

الطور 20 32

شرم الشيخ 22 33

الغردقة 22 32

مرسى علم 21 33

الفيوم 18 34

بنى سويف 18 34

المنيا 17 34

أسيوط 19 35

سوهاج 19 36

قنا 21 37

الأقصر 21 38

أسوان 22 39

أبوسمبل 21 39

الوادى الجديد 24 39

شلاتين 21 34

ابو رماد 22 33

راس حدربة 21 32

حلايب 22 30



