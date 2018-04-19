فرحات: صراعات الدول العربية صنعها الغرب بالحركات المتطرفة

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محمد أنور السادات

محمد نور فرحات

السنة والشيعة

علق محمد نور فرحات  الفقيه الدستوري والقانوني، على الأوضاع السائدة في الدول العربية، حاليًا من صراعات وحروب ومحاولات أجنبية للتفرقة والتقسيم داخلها،  مشيرًا إلى إن ما يحدث داخل الأنظمة العربية نتيجة متوقعة، لما قامت به السياسة الأمريكية والبريطانية على مر التاريخ  من إقحام الحركات الإسلامية المتطرفة فى الشئون العربية .

وقال فرحات خلال تدوينته، على"فيس بوك ": "رحم الله الدكتور أحمد خليفة مؤسس المركز القومي للبحوث الاجتماعية هو الذي نبهني في السبعينيات في إحدي جلساتنا الخاصة  إلي حقيقة بدت غريبة وقتها  أن كل حركات التطرف الإسلامي صناعة أمريكية بريطانية ".

وأضاف فرحات  قائلاً: "وقت تلك المحاولات  الغربية  كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات يسعى وراء تحقيق مصالح من الولايات المتحدة الأمريكية".

ومضى مرددًا: "واليوم يجهرون  فى الغرب بالحقيقة بعد أن دفعنا ثمنها أرواحًا ودماء وتخلفًا وغيبة عقل وفرقة مجتمع، ويريدون أن يدفعونا مرة ثانية إلي حلبة ثيران أخري هي الصراع السني الشيعي، ونحن شعوب لا يراد لها أن تفيق أبدًا".


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