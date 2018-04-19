دفاع البلتاجى يقدم شكوى مكتوبة لقاضى اقتحام السجون

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محاكمة محمد مرسي

اقتحام الحدود الشرقية

اقتحام الحدود

رد المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة محمد مرسي و آخرين في اقتحام الحدود الشرقية، على إشارة دفاع القيادي الإخواني محمد البلتاجي بخصوص أن لديه شكوى، بأن عليه تقديم شكوى مكتوبة للنيابة العامة.

وقدمت النيابة العامة، كتاب قطاع الأمن الوطني، والذي تضمن ان الجهة المسئولة عن تأمين الحدود الدولية الشرقية هي القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية، مذيل بتوقيع مساعد وزير الداخلية، كما ورد كتاب إدارة المدعي العام العسكري فرع أمن الدولة والتحقيقات الخاصة والذي تضمن أن الجهة المسئولة عن تأمين خط الحدود الشرقية هي القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية.


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