"عيد" مهاجمًا فجر السعيد: "داعمة للمستبد مبارك"

19 أبريل 2018 - 02:25 م

شن المحامي الحقوقي جمال عيد، هجومًا عنيفًا علي الإعلامية الكويتية فجر السعيد، لتطاولها علي الفنانة نجلاء فتحي، بسبب نشر الأخيرة صورة لها وهي في عمر متقدم علي موقع "انستجرام".

وأضاف في تدوينة له علي تويتر"أحب الكويت وأهلها وصحافتها ونشطائها".

وتابع، "ولا أعتبر أن أمثال "فجر" الخالية من الذوق والمنافية للياقة و داعمة مبارك والاستبداد منهم".

وواصل هجومه قائلًا، " لكل مجتمع نشازه، وقبح فجر السعيد، يظهر جمال الباقين"

وكانت الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، قد نشرت صورة حديثة لها، يظهر بها بعضًا من علامات تقدم العمر عليها، في الوقت الذي وجهت الإعلامية الكويتية، رسالة انتقاد مسيئة لنجمة السينما المصرية، بسبب تلك الصورة، مما قابلها متابعيها علي حساباتها الخاصة بهجوم عنيف.



