  • الخميس 19 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:20 م
بحث متقدم
البلتاجى

كيف خططت حماس لاقتحام الحدود قبل الثورة

كلوب ومحمد صلاح

كلوب: سنتدرب "عراة" بسبب "صلاح"

بالفيديو.. حافظ الميرازى يوجه سؤالاً صادمًا لمذيعة "دريم2"

رسالة مؤثرة من "الميرازى" لعادل صبرى

محاكمة

مستشار "مرسى": كنت أدرس لضباط الأمن ولست إرهابيَا

الخريطة

خريطة مسيئة لمصر تثير أزمة في تونس

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

الإفراج عن 677 سجينًا بموجب العفو الرئاسى

مشاري

مشاري راشد: الإخوان متلونون

دكتور عمر عبد الرحمن

عمر عبد الرحمن صدمني بهذا الأمر.. قبل وفاته

صلاح

"صلاح" يتصدر قميص ليفربول في الموسم الجديد

الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق

"خالد توفيق" شخصية العام بالسودان

أمن الدولة يجدد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية 15 يومًا

قضايا وحوادث

محمد القصاص
محمد القصاص

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يومًا

#

حبس 4 من ألتراس أهلاوي 15 يومًا

#

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يومًا

#

حبس 6 متهمين المتواجدين بمزرعة "أبو الفتوح" 15 يوماَ

الأوضاع السياسية والاقتصادية

أمن الدولة

تجديد حبس متهم

رئيس حزب مصر القوية

حبس محمد القصاص

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، 15 يومًا لاتهامه وآخرين فى قضية "المحور الإعلامى" التابع للإخوان.

وأسندت النيابة، إلى المتهم نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

كان المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابات، أمر بحبس المتهم على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة وشبه الدولة !

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الدفاع يستقبل نظيره اليوناني بمراسم رسمية
» خروج المصري والاتحاد من البطولة العربية
» «ضد الغلاء» تستغيث بـ "السيسي"
» مريدون يتسلقون عمود إنارة بحثا عن شيخ صوفي
» علاقة جنسية لترامب مع عارضة بـ 75 ألف دولار
» حكم بإعدام مأذون داعش بالعراق
» نجلاء فتحي تعرض فجر السعيد لوابل انتقادات
» جولة تفقديه لوزير النقل بالمترو والسكة الحديد
» أول صورة لطالب الهندسة الذي تبنى علاجه "صلاح"
» مفاجأة فى ترتيب المنتخبات العربية فى القيمة التسويقية
» سرقة المصوغات منك في المنام حلول لمتاعب مالية

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر