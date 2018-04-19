أمن الدولة يجدد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية 15 يومًا

19 أبريل 2018 - 02:42 م

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، 15 يومًا لاتهامه وآخرين فى قضية "المحور الإعلامى" التابع للإخوان.

وأسندت النيابة، إلى المتهم نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

كان المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابات، أمر بحبس المتهم على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.