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التموين: مليون شنطة رمضانية مجانًا للفقراء

الحياة السياسية

الدكتور على المصيلحي، وزير التموين
وزير التموين

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علي المصيلحى

وزير التموين

اهلا رمضان

شنطة رمضان

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أن الوزارة ستقوم بتوزيع مليون شنطة رمضانية مجانًا.

وسيتم توفير هذه الشنط بواقع 600 ألف شنطة من وزارة الأوقاف، 200 ألف من وزارة البترول ، 200 ألف من وزارة السياحة.

كما أعلن خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تطوير منظومة التجارة الداخلية عن تفاق تم بين الوزارة ومعارض أهلاً رمضان بالمحافظات،أنه لطرح السلع والمنتجات في المعارض بسعر الجملة، وبتخفيضات تتراوح من 15 إلى 20%، وسيتم فتح المعرض فى القاهرة  اعتبارا من يوم 10 مايو المقبل وحتى يوم 16 مايو.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة من وزارات  التضامن والتموين والأوقاف لتوزيع الشنط بالتنسيق مع المحافظات.



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