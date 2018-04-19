أول رد روسي على الضربات الأمريكية على سوريا

19 أبريل 2018 - 02:44 م

عقب الضربات الأمريكية على سوريا، حذرت روسيا من أن العواقب ستكون وخيمة، دون إفصاح أكثر عن غضبها، لكن اليوم كشف الكرملين أول عواقبه، حيث سيزود حليفته السورية بأحدث الدفاعات الجوية، ما يعتبر احتمالية تصعيد للصراع السوري على نطاق أوسع، وبوادر توتر في العلاقات الروسية الإسرائيلية.

وترى شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، أن رد الفعل الروسي لن يكون خطرًا على الولايات المتحدة وحدها، بل هو إنذار "ضمني" لإسرائيل، إذ تقوم الأخيرة بتنفيذ غارات جوية على الأراضي السورية التي يسيطر عليها الأسد بشكل أكثر تكرارًا من الولايات المتحدة، في محاولة منها لمنع حليف الرئيس السوري الأكبر في المنطقة، إيران، من إنشاء قواعد عسكرية بالقرب من حدودها.

في المقابل، أكد محللون إسرائيليون ومسئولو دفاع سابقون، أن هناك ردًا محتملًا واحدًا فقط قد يصدر من الدولة اليهودية، وهذا في حالة تم تسليم أنظمة الصواريخ "إس 300" إلى سوريا، حيث سيتم اعتبارها محاولة جدية لنسف إسرائيل.

علاوة على ذلك، من شأن هذه الخطوة، أن تقضي على العلاقة بين إسرائيل وروسيا، فقد أبقى البلدان قنوات الحوار بينهما "مفتوحة"؛ رغم دعم الجانبين المعاكسين في سوريا، كما يمكن أن يحدث أمر أكثر خطورة مع إمكانية تصعيد الحرب الأهلية التي دامت سبع سنوات إلى صراع أوسع.

وذكرت الشبكة، أنه تم بالفعل استمالة العديد من القوى العالمية والإقليمية، وقد شهد الأسبوع الماضي أقسى أزمة منذ عقود بين الخصمين النوويين روسيا والولايات المتحدة على الأرض، ويحتل الجنود الأمريكيون والأتراك أجزاءً منفصلة من شمال سوريا، بينما يقاتل الإيرانيون والروس إلى جانب قوات الأسد.

وعلى الرغم من تتمتع إسرائيل في معظم الأحداث بحرية المناورة، بفضل تفوقها الجوي - وضوء أخضر ضمني من موسكو، لكن كلا الحالتين قد تتغير الآن.

وفي السياق ذاته، أشارت الشبكة إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق، عاموس يادلين، يملك خبرة مباشرة في كيفية رد إسرائيل على مثل هذه التهديدات - ولا شك في كيفية تعاملها مع هذه التهديدات.

قال "يادلين": "إذ كنت أعرف القوات الجوية الإسرائيلية جيدًا، فقد قمنا بالفعل بوضع خطط مناسبة للتعامل مع هذه التهديدات".

ولقد باعت روسيا بالفعل صواريخ "إس 300" إلى إيران؛ بسبب الاعتراضات الأمريكية والإسرائيلية، وكانت سوريا في طريقها إلى الحصول عليها - حتى عام 2013، عندما جمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقد؛ ردًا على مناشدات من إسرائيل.

لكن "بوتين" صرح في ذلك الوقت، بأنه إذا هاجمت الولايات المتحدة سوريا، فإن موسكو "ستفكر في كيفية التصرف في المستقبل"، وقد كان.

وأوضحت الشبكة، أنه يمكن لأنظمة "S-300s"، إطلاق صواريخ على ستة أهداف في وقت واحد، ولها مدى يصل إلى 200 كيلومتر (120 ميلًا)، من شأن ذلك أن يمتد إلى المجال الجوي للبنان، الذي تستخدمه في بعض الأحيان الطائرات الإسرائيلية لضرب سوريا - بل وحتى داخل إسرائيل نفسها.

ومن جهته، قال مايكل أورين، نائب وزير الخارجية، ومستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "إنه نظام متقدم للغاية يمكن أن يغطي مساحات شاسعة من الأراضي".

وبالنظر إلى رد إسرائيل المحتمل، يقول بعض المحللين في موسكو، إنه من المنطقي استخدام الانتشار المهدّد كورقة مساومة.

بينما، قالت إيلينا سوبونينا، الخبيرة في شئون الشرق الأوسط في المعهد الروسي للدراسات الإستراتيجية، "إن تسليم الأسلحة في الواقع سيؤدي إلى تغذية التوتر في المنطقة، ويسبب احتكاكًا كبيرًا مع إسرائيل"، متابعة "يكفي تزويد سوريا بأنظمة دفاع جوي أخرى لا تثير مثل هذا الرد".

وقامت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بشن هجمات عسكرية على منشآت ومراكز تخزين لأسلحة كيماوية في سوريا، وكان هذا ردًا على هجوم كيماوي من قبل جيش "الأسد" ضد الثوار السوريين.



