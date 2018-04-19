كيف خططت حماس لاقتحام الحدود قبل الثورة

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البلتاجى
البلتاجى

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أمن الدولة

اقتحام الحدود الشرقية

اقتحام الحدود

صبحى صالح

استكمل اللواء عبد اللطيف الهادي، مدير مباحث أمن الدولة في شمال سيناء إبان أحداث القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون والمنشآت الشرطية" إبان يناير 2011،  شهادته اليوم قائلًا: "إن عناصر من حركة حماس كانت تتسلل قًبيل أحداث يناير للرصد والمراقبة تمهيدًا لتنفيذ العمليات خلال أحداث يناير".

وأشار اللواء "الهادي"، خلال شهادته أمام المحكمة، إلى أن معلومات وردت اليه مؤكدة وموثوق بها، إضافة الى تحريات قام بها، أكدت أن عناصر "حماس" كانت تتردد على رفح و الشيخ زويد و العريش في مهمات أمنية للاستطلاع و المراقبة قبل يناير، وكانت تلك المجموعات مهمتها رصد الأماكن التي يستهدفوها خلال الأحداث، وأشار اللواء الى أن تلك الأماكن المرصودة كانت كل المواقع والمنشآت والأكمنة الشرطية الموجودة في رفح و الشيخ زويد والعريش، فضلاً عن بعض الأماكن الحساسة الحكومية.

وشدد اللواء، وفي رده على سؤال المحكمة بخصوص الأنفاق غير الشرعية، على أن السلطات حاولت قدر استطاعتها إغلاق تلك الأنفاق، وأشار إلى أنها كانت كثيرة ومتعددة، وذكر بأنه وبورود معلومات عن اكتشاف نفق كان يقوم سلاح المُهندسين بإغلاقه بالأسمنت والحجارة.

وعلى جانب آخر، لاحظت المحكمة ان كلُ من المتهمين عصام العريان و صبحي صالح و صفوت حجازي وأحمد دياب يضحكون أثناء سؤال الشاهد، فنبهتهم الى عدم معاودة هذا الأمر، وإلا ستقوم بإبعادهم خارج القاعة عملاً بنص المادة 270 من قانون الإجراءت جنائية.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.


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