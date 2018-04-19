» إصابة نائبة رئيس مدينة في انهيار جدار أثناء تنفيذ إزالة

أصيبت إيمان مراد نائب رئيس مركز ومدينة الواسطى برضوض وكدمات وتورم بالقدم اليمنى إثر انهيار جدار منزل أثناء حملة إزالة، وتم نقلها إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج.

كانت إيمان مراد نائب رئيس مركز ومدينة الواسطى قد قادت حملة الإزالة المبانى المخالفة بقرية قمن العروس دائرة المركز، بمشاركة قوات الشرطة، وفوجئت بانهيار جدار إحدى البنايات المخالفة، فوقها، خلال الهدم وأسرعت القوات بمعاونة الأهالى بإنقاذها ونقلها إلى مستشفى الواسطى المركزى، بما يستدعى الراحة مع العلاج لمدة أسبوع حسب توصية الأطباء.