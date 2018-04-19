خلاف حاد بين الجبلاية وقطبي الكرة المصرية

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الاهلى

الجبلاية

وقع نادي الأهلي والزمالك في خلاف حاد مع اتحاد الكرة بسبب قائمة الـ25 لاعبًا المقرر تطبيقها في بداية الموسم الكروي القادم.

وطالب الأهلي بزيادة القائمة إلى 27 لاعبًا بينما يسعى الزمالك إلى أن تظل كما كانت في السابق 30 لاعبًا.

وأجرى مسئولو الأهلى والزمالك اتصالات بأعضاء اتحاد الكرة للتراجع عن هذا القرار، خاصة وأن 5 فرق فى الموسم الجديد ستشارك فى البطولة العربية بخلاف مشاركة الأهلي والمصري في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

فيما استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على فتح باب القيد أمام أندية الدوري الممتاز للموسم الجديد يوم 1 يوليو المقبل ولمدة شهر تقريبًا، ووفقًا لمصدر فى لجنة شئون اللاعبين، فاللجنة تنتظر موافقة هاني أبوريدة ومجلس الجبلاية على مواعيد فتح باب القيد للموسم الجديد أمام كافة المسابقات والأعمار السنية خلال الاجتماع المقبل.




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