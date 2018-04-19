«حجي» يشيد بقطر: ليست كما يراها البعض

19 أبريل 2018 - 04:11 م

أشاد الدكتور عصام حجي، عالم الفضاء، ومساعد رئيس الجمهورية السابق، عن دولة قطر، معتبرًا أنها ليت كما يراها البعض على أنها صحراء، ولكنها مختبر كبير يمكن العمل خلالها.

وقال "حجي"، خلال المحاضرة التي ألقاها اليوم، الخميس، بعنوان "فهم استكشاف الفضاء والقوى الطبيعية التي شكلت شبه جزيرة قطر"، في مكتبة قطر الوطنية، إن هناك الكثير من السياسيين العرب لا يؤمنون بقضية التغير المناخي، لكنهم في قطر يؤمنون بشكل قوي بأهمية التغير المناخي، وقد استضاف أمير قطر مؤتمرا في الدوحة، تنظمه الأمم المتحدة لمناقشة القضايا التي تتعلق بقضية التغير المناخي، مشيرا إلى أن قطر تعيش في قلب المنطقة التي عاشت طوال التاريخ أكبر وأهم التغيرات المناخية التي حدثت في العالم.

وأشار حجي، إلى أننا نفقد الكثير من الجليد في الأرض بسبب التغير المناخي، والدببة تعيش الآن في غياب هذا الجليد، وتأثيرات التغير المناخي واضحة على الكرة الأرضية، ولابد من الانتباه لهذه القضية.