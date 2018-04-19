سر نشر السودان لقواته في «حلايب»

19 أبريل 2018 - 05:19 م

كشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن القوات المسلحة السودانية، ظلت موجودة في مثلث حلايب منذ عام 1995، مشددًا على سيادة بلاده المطلقة على المثلث الحدودي المتنازع عليه مع مصر.

وأوضح "غندور"، خلال كلمة له أمام البرلمان السوداني أمس، الأربعاء، أنه في وقت سابق، فضلت حكومته بعد التشاور أن تبقي القوات المسلحة السودانية في حلايب بدلا عن الانسحاب منها، "ونعلن مباشرة أن حلايب أرض محتلة، لذلك كان خيارنا بقاء قواتنا المسلحة كرمزية لسيادة السودان على حلايب".

وأكد وزير الخارجية السوداني، أن "السودان أجرى ترسيمًا لحدوده البحرية بشكل كامل وأودعها لدى مجلس الأمن الدولي، مما يثبت سودانية مثلث حلايب"، حسب قوله.

وتابع: أنه "عندما عقدت اتفاقية بين مصر والسعودية تم بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير على مدخل خليج العقبة للسعودية، سارعنا بترسيم حدودنا البحرية وأودعناها لدى مجلس الأمن الدولي، مما صارت مسار جدال بيننا وبين المصريين داخل مجلس الأمن الدولي".

وشدد "غندور"، على أن حكومته لن تقبل بفكرة استفتاء شعبي حول مثلث حلايب، وأن "أي تغيير في التركيبة السكانية، ظنًا أن يومًا يجرى استفتاء في حلايب هذا غير متاح".

كما أكد وزير الخارجية السوداني، وجود الخيارات لحل القضية وأن "الحرب ليست من الخيارات".