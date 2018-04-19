بالفيديو.. وضع إسرائيل مكان مصر في خريطة2020

19 أبريل 2018 - 05:20 م

أثارت خريطة في الجلسة الافتتاحية للمنتدي الإفريقي لمهارات الشباب المنعقد في تونس، أزمة، بعد أن وضعت فيها إسرائيل مكان مصر في عام 2020، وهو الأمر الذي رفضه بشدة نائب وزير التربية والتعليم المصري أحمد الجيوشي، وهدد بالانسحاب اعتراضا على الخريطة التي عرضت بالمؤتمر.

وألقى أحد المشاركين في المؤتمر، من دولة جنوب إفريقيا، أمس الأربعاء، محاضرة عن مستقبل المهارات المطلوبة لسوق العمل في إفريقيا، مستخدما خريطة للقارة الإفريقية، مكتوب فيها في موقع مصر عبارة "ستعلن إسرائيل في عام 2020".

وقال «الجيوشي» أثناء اعتراضه : كان هناك خريطة لإفريقيا من فضلك اعرضها مرة أخرى.. لقد وضعت فى الخريطة بدلا من مصر اسم إسرائيل "تعلن في عام 2020".. هذا غير مقبول وعليك أن تحذفها فورًا».

ليرد أحدهم عليه قائلًا :« السيدات والسادة إذا سمح لي أن أعلق.. فإن وجهة نظري كانت إن معرفة إفريقيا بعيدة عن ما يجب أن تكون».

فعلق «الجيوشي» :« عفوا لا يوجد أي عذر لهذا إما أن تغيرها الآن وإما سأنسحب من هذا المؤتمر»، فقام الأخر بالرد :« أعتقد أني قمت بالفعل بتوضيح وجهة نظري شكرا لملاحظتك».

ووجه «الجيوشي» حديثه للوزير التونسي بصفته منظم الجلسة قائلًا له :« سيادة الوزير هل توافق على أن أنسحب أو أن يتم حذفها من على الخريطة».

وهو ما استجاب له الوزير وقال :« علينا حذفها أنا أوافق على هذا لأن هذا ليس موضوع المنتدى والطريقة التي عرضت بها ليست مقبولة»، وأتبع موافقة الوزير على طلب نائب وزير التعليم تصفيق حار من الحضور.