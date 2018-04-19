» فيديو.. لحظة الاستيلاء على صولجان البرلمان النيجيري

19 أبريل 2018 - 05:25 م

اقتحم 3 أشخاص مقر البرلمان النيجيري أثناء انعقاد إحدى جلساته، اليوم الأربعاء، واختطفوا صولجانًا من الجلسة.

وقال شاهد عيان لوكالة "رويترز"، إنه رأى الرجال يدخلون القاعة ويخطفون الصولجان بعد خروجهم، في عملية اقتحام استغرقت أقل من دقيقتين.

ولم يتضح على الفور من وراء هذه العملية، ولم يتم التعرف على دوافعها، لكن من المعروف أنه لا يمكن الموافقة على القرارات، التي يتخذها المجلس الأعلى للبرلمان دون وجود الصولجان، الذي تم الاستيلاء عليه أثناء عملية الاقتحام.