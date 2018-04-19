» فيديو.. لحظة الاستيلاء على صولجان البرلمان النيجيري

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اقتحام البرلمان النيجيري والاستيلاء على الصولجان
اقتحام البرلمان النيجيري والاستيلاء على الصولجان

وكالات

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اقتحام

نيجيريا

صولجان

اقتحم 3 أشخاص مقر البرلمان النيجيري أثناء انعقاد إحدى جلساته، اليوم الأربعاء، واختطفوا صولجانًا من الجلسة.

وقال شاهد عيان لوكالة "رويترز"، إنه رأى الرجال يدخلون القاعة ويخطفون الصولجان بعد خروجهم، في عملية اقتحام استغرقت أقل من دقيقتين.

ولم يتضح على الفور من وراء هذه العملية، ولم يتم التعرف على دوافعها، لكن من المعروف أنه لا يمكن الموافقة على القرارات، التي يتخذها المجلس الأعلى للبرلمان دون وجود الصولجان، الذي تم الاستيلاء عليه أثناء عملية الاقتحام.


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