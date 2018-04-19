» محمد صلاح لـ«تريزيجيه»: «ارحمنا أبوس أيدك»

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محمد صلاح

تريزيجيه

دخل محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في وصلة هزار مع  زميله بالمنتخب محمود حسن «تريزيجيه»، مهاجم قاسم باشا التركي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأكد «تريزيجيه»، أن تألقه خلال الفترة الحالية مع فريقه التركي، يعود لإيمانه وحبه لعمله مما ساعده على تقديم مستوى وأداء متميز، خلال الموسم الجاري.

ونشر تريزيجيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورًا له من المباريات معلقًا عليها: «العمل الشاق عديم القيمة للذين لا يؤمنون بأنفسهم».

ليقوم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري بمداعبته، «ارحمنا أبوس أيدك»، قبل أن يرد عليه نجم قاسم باشا مازحًا «هو أنا أتعمقت جامد قوي كده».


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