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«مكرم» يطالب بتوحد الصحفيين خلف قانون «تداول المعلومات»

الحياة السياسية

مكرم محمد أحمد
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الصحافة

مكرم محمد احمد

تداول المعلومات

أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك قانونًا واحدا لتداول المعلومات أعد على مدار 6 أشهر وهو لجميع الصحفيين المصريين، وما لم يتوحد الصحفيون حول هذا القانون لن نستطيع إخراج قانون معلومات يمكننا من حماية أنفسنا بأن تكون لدينا معلومات صحيحة.

وشدد "مكرم"، في كلمته بافتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة للصحفيين الاقتصاديين اليوم، على أن الضمانة الوحيدة لكي يكون القانون الذي يصدر هو الذي يتمناه الصحفيون، أن نتوحد جميعا خلف هذا القانون، وتابع قائلا "أما إذا عملت الهيئة بتاعة كرم مشروع قانون والمجلس بتاع مكرم عمل مشروع آخر أبقى قابلني لو صدر".

وتدخل كرم جبر، قائلا "مين قالك إني عملت مشروع قانون، الهيئة معملتش حاجة"، فعلق مكرم، "ياسيدي أنا بكلم الناس".

وقال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، "أرحب بمشروع قانون الأستاذ مكرم مفيش خلاف بينا، الأستاذ مكرم أستاذنا كلنا وإيدنا في إيده عشان نمشي قانون تنظيم الصحافة والإعلام".


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