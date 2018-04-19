» "عبد الله جمعة" يعتذر لجهاز الزمالك

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الزمالك

عبد الله جمعة

قدم عبد الله جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذاره لخالد جلال المدير الفني للفريق الأبيض عن الواقعة التي شهدتها أحد التدريبات قبل مباراة المقاولون العرب، بعدم التزامه بتعليمات الجهاز ودخوله فى مشادة مع زميله أحمد رفعت بالمران، ما أدى إلى استبعاده من المواجهة وتوقيع غرامة مالية عليه، فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل السلبي في الجولة الـ32 بالدوري.

وحرص المدير الفنى للزمالك، على غلق الملف بشكل نهائى مع جمعة، مطالبًا اللاعب بالتركيز فيما هو قادم خاصة أنه أحد العناصر الأساسية بالفريق وشدد فى حديثه معه أن اجتهاده بداية من مران الغد سيعيده للحسابات الفنية فى المباريات المقبلة.

ويرتبط الزمالك بمواجهة الأسيوطي سبورت، يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، فى الأسبوع الـ33 بالدورى الممتاز.



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