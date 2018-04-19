» بالفيديو.. عامل يقتل عاطلًا انتقامًا لابنته

عبدالراضي الزناتي
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو للحظة شروع عامل فى قتل عاطل بمنطقة المريوطية بالجيزة، حيث طعنه بمطواة؛ انتقامًا منه لاعتداء المجنى عليه وصديقه على ابنة المتهم جنسيًا.
وظهر فى الفيديو، المتهم وبجواره المجنى عليه مصاب بطعن فى البطن، حيث طعنه المتهم، وظل واقفًا حتى وصول الشرطة.
ويقول العامل، خلال الفيديو، "دبحوا بنتى واغتصبوها، وأنا كدا باخد حق بنتى، أنا لا كافر ولا يهودى، يا رب يعدمونى بس أنا خدت حق بنتى".
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