» تأجيل محاكمة "مرسي" وآخرين باقتحام السجون لـ30 أبريل

19 أبريل 2018 - 07:02 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية" لجلسة 30 أبريل، لاستكمال سماع شهادة اللواء عبد اللطيف الهادي، مدير مباحث أمن الدولة في شمال سيناء إبان أحداث القضية.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.



