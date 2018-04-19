حكومة فلسطين ترد على مزاعم«الفضيحة الجنسية»

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أكد مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله أن الأخير يتعرض لعملية "ابتزاز وتشوية"، وذلك على خلفية مقتل الشاب الفلسطيني رائد الغروف.

وأكد مكتب الحمد الله أن "نشر أخبار كاذبة بدأت من صفحة الصحفي الإسرائيلي يوني بن مناحيم على تويتر، وأزيلت لاحقا، كما نفاها الصحفي المذكور، وتهدف إلى التشهير والتضليل وخلق حالة من البلبلة لدى الرأي العام الفلسطيني".

وادعى الصحفي الإسرائيلي أن مقتل الشاب الغروف جاء للتغطية على "فضيحة جنسية" زاعما أن الشاب كان يملك أدلة تثبت ذلك.

وقال مكتب رئيس الوزراء في البيان إن "نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والتي تمس القيادة الفلسطينية في مثل هذا التوقيت السياسي تشير إلى مخططات الاحتلال في استهداف شعبنا الفلسطيني على كل المستويات، واستمرارا لسياسات التلفيق والكذب والتشهير التي ترمي إلى إرباك المشهد الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة والحساسة سياسياً على المستوى المحلي والعربي والدولي".

وأضاف البيان أنه "تم توقيف المشتبه بهم وعددهم 4 أشخاص، والتحقيق في دوافعهم، ومن وراءهم ومن دفعهم إلى قتل الغروف، وأدلوا جميعاً باعترافات كاملة أمام لجنة التحقيق وسيحالون إلى القضاء أصولا".


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