» شاهد.. لحظة انفجار ضخم بولاية تكساس الأمريكية

19 أبريل 2018 - 07:51 م

أظهر مقطع فيديو جرى تسجيله بكاميرا المراقبة، انفجارًا هائلًا في بيت بولاية تكساس الأمريكية، بمجرد اقتراب رجال الشرطة منه.

وحلّ رجال الشرطة من مكان الانفجار، بعدما تلقوا اتصالًا يبلغ عن حادث سير أضر بقناة إمدادات الغاز في أحد البيوت، في السابع من أبريل الجاري.

وبمجرد ما اقترب رجل الشرطة من مكان الحادث حصل انفجار هائل، بشكل مفاجئ، وارتفعت النيران.

واكتشفت الشرطة، أن السائق إليخاندرو كاسترو، كان يقود سيارته دون رخصة قيادة، وتم اعتقاله على إثر الحادث، ثم جرى تحويله في إلى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

وأظهرت التحقيقات أن الانفجار نجم بالأساس عن تراكم واشتعال الغاز الطبيعي داخل البيت في مدينة هارست.

شاهد الفيديو..