» مجموعة مصر.. السعودية تواجه إيطاليا وديًا

19 أبريل 2018 - 07:52 م

يخوض منتخب السعودية، مباراة ودية دولية أمام نظيره الإيطالي، يوم 28 مايو المقبل، ضمن استعدادات «الأخضر» للمشاركة فى بطولة كأس العالم 2018، التي تستضيفها روسيا الصيف القادم.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن المباراة ستقام فى مدينة "سانت جالين" السويسرية، وستنطلق فى التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، وهى المباراة الأولى بين المنتخبين على مدار التاريخ.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم التي أقيمت مطلع ديسمبر الماضى بالعاصمة الروسية "موسكو"، أوقعت منتخب السعودية فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات مصر وروسيا وأوروجواى، بينما فشل منتخب إيطاليا في التأهل.



