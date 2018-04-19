» الاحتجاجات تجتاح 130 مدينة فرنسية ضد قرارات «ماكرون»

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احتجاجات في فرنسا -أرشيفية
احتجاجات في فرنسا -أرشيفية

خالد الشرقاوي

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تظاهر عشرات الآلاف اليوم، الخميس، في أكثر من 130 مدينة فرنسية؛ احتجاجًا على قرارات حكومية حول التقشف وإعادة الهيكلة.

وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة من "الاتحاد العام للعمل"، الذي يعد أحد أكبر النقابات في فرنسا، للتظاهر والإضراب عن العمل، ودعمتها نقابات عمالية أخرى، تحت شعار "توحيد النضال".

وشارك في المظاهرات والإضراب عمال وموظفو قطاعات سكك الحديد والصحة والطاقة والنظافة والملاحة الجوية والبريد والتعليم.

وفي العاصمة باريس، سار المحتجون من ساحة "مونبارناس" إلى ساحة "إيطاليا"، وشارك فيها أمين عام "الاتحاد العام للعمل"، فيليب مارتينيز، والعديد من السياسيين.

وقالت شرطة باريس إن 15 ألفا و300 متظاهر شاركوا في احتجاجات العاصمة، بينما قالت لجنة تنسيق المظاهرة إن عدد المحتجين وصل إلى 45 ألفًا.

وفي مدينة مارسيليا، تظاهر حوالي 5 آلاف و500 وفق بيان لبلديتها؛ فيما قالت لجنة تنسيق المظاهرة إن عددهم وصل إلى 65 ألفًا.

ولقيت مظاهرة مارسيليا دعما ومشاركة من رئيس حزب "فرنسا الأبية"، جان لوك ميلونشون.

وحلت مدن ليون، ونانت، وبوردو، ودييب، ورين، وروان، وستراسبورج، ضمن قائمة المدن التي شارك فيها عدد كبير من المتظاهرين.

وفي 22 مارس الماضي، بدأت موجة احتجاجات وإضرابات في فرنسا، شارك فيها موظفو القطاع العام وعمال قطاعات النقل البري والجوي وسكك الحديد، رفضا لإجراءات تقشفية حكومية.

ويطالب المضربون بإلغاء الحكومة لخطة العمل التي تهدف لإجراء تغييرات عديدة، بينها تسريح 120 ألف موظف حكومي بحلول 

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