» «صلاح» أفضل لاعب في إنجلترا هذا العام

19 أبريل 2018 - 08:30 م

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم محمد صلاح، مهاجم «ليفربول»، والمنتخب الوطني، على بعد ساعات قليلة من حصد جائزة لاعب العام في إنجلترا.

وأشارت بعد التقارير، إلى أن صلاح توج بجائزة «لاعب العام» في إنجلترا، المقرر الإعلان عنها قريبًا، بعد تألقه مع فريقه طوال الموسم، ويتم الإعلان عن هذه الجائزة يوم الأحد المقبل.

ودخل "صلاح" في القائمة النهائية المرشحة للتتويج بجائزة لاعب العام، بجانب 3 لاعبين من مانشستر سيتي، هم: البلجيكي كيفن دي بروين، والإسباني ديفيد سيلفا، والألماني ليروني ساني، بجانب هاري كين، هداف توتنهام، وديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد.

يأتي «صلاح» في الترتيب الثاني حصولًا على هذه الجائزة كلاعب عربي، بعد حصول الجزائري رياض محرز عليها، وأول لاعب مصري، يتوج بتلك الجائزة.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين مهاجم توتنهام.



