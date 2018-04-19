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إقالة مدرب أهلي جدة السعودي

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اهلي جدة
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أهلي جدة

مومن ذكريا

أعلن مسئولو نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الخميس، إقالة المدرب الأوكرانى سيرجى ريبروف، وتكليف المدرب التونسى فتحى الجبال بقيادة الفريق خلال مواجهتى دور ثمن نهائى دورى أبطال أسيا.

وقال بيان النادى الأهلى إن ماجد النفيعى رئيس مجلس إدارة قدم الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركى أل الشيخ على تكفله بقيمة إلغاء عقد المدرب الأوكرانى ريبروف، بجانب قيمة عقد المدرب الجديد الذى سيكون إضافة كبيرة للأهلى، ومن المقرر أن يصل جدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقدم الأهلى الشكر إلى نادى الفتح لتجاوبهم فى الموافقة على طلب النادى بالتعاقد مع المدرب التونسى فتحى الجبال لقيادة الفريق فى مباراتى دور الـ 16 بدورى أبطال أسيا.

وكان الأهلى قد تأهل إلى ثمن نهائى دورى أبطال آسيا بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، ليواجه فى الدور التالى فريق السد القطرى. 


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