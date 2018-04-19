  • الخميس 19 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:06 م
بحث متقدم
صندوق النقد الدولي

5 قرارات حكومية جديدة تُغضب المصريين

المستشار هشام جنينة

بالفيديو.. رد فعل «جنينة» على دفاع فريد الديب عنه

صلاح

«صلاح» يقرر الانتقال إلى برشلونة

الإخوان في قفص الاتهام (أرشيفية)

لهذه الأسباب.. لا مصالحة بين السلطة و«الإخوان»

مجلس النواب المصري

راتب الوزير 32 ألف جنيه.. وزيادته قرار خاطئ

شارع شامبليون

شوارع القاهرة.. لا كرامة لنبي ولا عالم في وطنه

سد النهضة

مصر تجهز مفاجأة عسكرية لـ«سد النهضة»

أرطغرل

لماذا حرم «برهامي» مشاهدة مسلسل «أرطغرل» ؟

«مبارك» يشتم «عرفات»

بالصورة.. «مبارك» يشتم «عرفات»

اتليتكو مدريد وريال سوسيداد

بالفيديو.. ريال سوسيداد يقسو على أتلتيكو مدريد

البرلمان التركي يوافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. "أردوغان" يوافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

#

«أردوغان» يبحث إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

#

انتخابات رئاسية مبكرة في هذه الحالة

#

"نجاد" يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة في إيران

البرلمان

أردوغان

تركيا

انتخابات رئاسية

وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مقترح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو 2018.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن، أمس الأربعاء، عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في الرابع والعشرين من يونيو المقبل.

وأكد الرئيس التركي أثناء مؤتمر صحفي في أنقرة أن الانتخابات المبكرة ضرورة يفرضها الغموض الذي تعيشه البلاد.

كما اعتبر "أردوغان" أن الانتخابات المبكرة ستسمح لتركيا بتجاوز المشاكل والتحديات الحالية على خلفية التطورات في سوريا وغيرها من الأحداث.

وكانت الانتخابات البرلمانية والرئاسية من المقرر لها أن تجرى في نوفمبر عام 2019.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة وشبه الدولة !

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الرئيس السوداني يقيل وزير خارجيته
» بالصور.. رئيس أركان قطر في السعودية
» بالفيديو.. قادة إسرائيليون في مرمى قناصة «سرايا القدس»
» إخلاء سبيل صحفيي "المصري اليوم"
» البرلمان التركي يوافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
» «on sport» تنقل حفل لاعب العام في إنجلترا
» «صلاح» أفضل لاعب في إنجلترا هذا العام
» الاحتجاجات تجتاح 130 مدينة فرنسية ضد قرارات «ماكرون»
» مجموعة مصر.. السعودية تواجه إيطاليا وديًا
» شاهد.. لحظة انفجار ضخم بولاية تكساس الأمريكية
» الروبوت «صوفيا»: أتمنى السير على خطى «صلاح»

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    03:58 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية