» البرلمان التركي يوافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

19 أبريل 2018 - 08:38 م

وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مقترح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو 2018.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن، أمس الأربعاء، عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في الرابع والعشرين من يونيو المقبل.

وأكد الرئيس التركي أثناء مؤتمر صحفي في أنقرة أن الانتخابات المبكرة ضرورة يفرضها الغموض الذي تعيشه البلاد.

كما اعتبر "أردوغان" أن الانتخابات المبكرة ستسمح لتركيا بتجاوز المشاكل والتحديات الحالية على خلفية التطورات في سوريا وغيرها من الأحداث.

وكانت الانتخابات البرلمانية والرئاسية من المقرر لها أن تجرى في نوفمبر عام 2019.