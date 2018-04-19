» «on sport» تنقل حفل لاعب العام في إنجلترا

19 أبريل 2018 - 08:49 م

حصلت قناة «ON sport »، على حقوق بث حفل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، بشكل حصري، على الهواء مباشرة فى العاشرة مساء الأحد المقبل.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب 6 لاعبين على رأسهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، وديفيد سيلفا وكيفين دى بروين وليروى سانى ثلاثى مانشستر سيتى ودافيد دى خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وهارى كين مهاجم فريق توتنهام.

وحرصت ON sport على شراء حقوق الحفل فى إطار تغطيتها المستمرة للأحداث الرياضية الكبرى خاصة المرتبطة بكل ما هو ينتمى لمصر، إذ سبق للقناة أن نقلت من العاصمة الإنجليزية لندن حفل تتويج محمد صلاح كأفضل لاعب أفريقى من قبل هيئة الإذاعة البريطانية BBC ، كما نقلت من العاصمة الغانية أكرا تتويج صلاح بلقب أفضل لاعب أفريقى فى العالم، وها هى تعود من جديد إلى لندن ولكن هذه المرة لنقل حفل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لموسم 2017-2018.

وتقدم القناة أستوديو خاص لتغطية الحفل، فى وجود فريق عمل من القناة فى موقع الحدث لتغطية كل الكواليس.



