بالفيديو.. رد فعل «جنينة» على دفاع فريد الديب عنه

19 أبريل 2018 - 09:18 م

كشف علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، عن رد فعل «جنينة» عندما شاهد المحامي فريد الديب يحضر مع فريق الدفاع عنه بجلسة محاكمته.

وقال «طه» في مداخلة تلفزيونية على قناة "العربي" :« فريد الديب نختلف معه سياسيا وهو فى خندق مغاير تماما لكنه تطوع فى الدفاع عن المستشار هشام جنينة وأخبر حرمه برغبته في الدفاع عنه وهي وافقت».

وتابع :« المستشار جنينة فوجئ أثناء الجلسة بوجوده وسئلني:هو الأستاذ فريد الديب عنده جناية فى المحكمة النهارده؟ قولت له دا جاي يدافع عنك».

وأوضح «طه» أن هيئة الدفاع ترحب بوجوده معهم، رغم اختلاف المواقف، مشيرًا إلى أن «الديب» عندما أعلن عن مساندة الطفلة الفلسطينية عهد التميمي قرر أن يذهب للدفاع عنها أمام محاكم الاحتلال، أما نحن قررنا أن نخوض الدفاع أمام المحاكم الدولية.

واختتم :« نشكر لهذا الرجل حضوره اليوم للدفاع عن المستشار هشام جنينة».

ودفع المحامون بعدم اختصاص القضاء العسكري ولائيًا، بنظر الدعوى ضد جنينة، باعتباره شخصية مدنية، تحاكم أمام القضاء الطبيعي، مهما كانت جرائمه أو أقواله التي صرح بها، وفق محاميه.

وترافع عن جنينة إلى جانب طه كل من المحامين فريد الديب، وحسام لطفي، ومحمد عبد الوهاب وعبد الرحمن هريدي.

وأضاف طه في تصريح إلى "المصريون" أنهم دفعوا أيضًا ببطلان تحقيقات النيابة في القضية، وحبسه احتياطًا على ذمة التحقيقات، "لانعدام الركن المادي والمعنوي للمادة 80د عقوبات، وعدم انطباقها وتوافر أركانها علي حالة وحق المستشار هشام جنينه، والذي تعتبر حالته مختلفة عما هو مدفوع به".

وأوضح أنهم ركزوا خلال المرافعة على بطلان اتصال المحكمة العسكرية بالدعوى المقامة ضد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.