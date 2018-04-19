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كلية حاسبات المنيا تنظم «الملتقى الثالث للتوظيف»

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الشباب

جامعة المنيا

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متقى توظيف

عقدت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنيا، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ملتقى التوظيف الثالث بمشاركة 8 شركات فى مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف الملتقي إلى توفير فرص عمل لطلاب الكليات العملية بالجامعة، وجميع الطلاب المهتمين بالتكنولوجيا، وتعريفهم بمتطلبات سوق العمل.

من جانب آخر، أعلن الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، عن فوز أحمد حسن محمد حسن، الأخصائي بالتوجيه المالي والإداري بمقعد جامعة المنيا، وممثلاً عنها في مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس بالمجلس الأعلى للجامعات والتي أقيمت بالأمس بمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة وصوت فيها 1190 من العاملين بالجامعة، وذلك بعد حصوله علي 263 صوتاً وعلي الأغلبية من عدد الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها في الانتخابات.

وأوضح المهندس توفيق أمين عام الجامعة بأنه عدد الأصوات الذين أدلوا بأصواتهم 1190 صوتاً وكانت الأصوات الصحيحة 1164 صوتاً وعدد الأصوات الباطلة 26 صوتاً.كان نصيب أحمد حسن محمد حسن فيها 263 صوتاً ومحمد إبراهيم أحمد 261 صوتاً وجاء محمد صلاح الدين 209 صوتاً ومحمد حسني 99 صوتاً وخالد عويص 81 صوتاً.


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