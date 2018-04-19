«صلاح» يقرر الانتقال إلى برشلونة

19 أبريل 2018 - 09:26 م

كشف تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، قرر الانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، في تقرير لها أن البرازيلي فيلبي كوتينيو لاعب برشلونة الحالي وليفربول السابق تحدث مع ميسي نجم البرسا، وأكد له أن محمد صلاح زميله السابق في ليفربول يرغب في الانتقال إلى برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يفاضل في التعاقد بين المصري محمد صلاح والفرنسي أنطوان جريزمان نجم وهداف أتلتيكو مدريد.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدفاً، بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين مهاجم توتنهام.

وأشارت بعد التقارير، إلى أن صلاح توج بجائزة «لاعب العام» في إنجلترا، المقرر الإعلان عنها، الأحد المقبل، بعد تألقه مع فريقه طوال الموسم.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين مهاجم توتنهام.