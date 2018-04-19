» بالصور.. رئيس أركان قطر في السعودية

19 أبريل 2018 - 09:45 م

شارك رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، في اجتماع للقيادة المركزية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان صدر عن مديريتها العامة للتوجيه المعنوي، في بيان نشرته اليوم على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن "الاجتماع أقيم برئاسة مشتركة من رئيس هيئة الأركان العامة في المملكة العربية السعودية الفريق أول ركن طيار فياض بن حامد الرويلي، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، وبحضور رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية".

وأوضح البيان أنه "تم خلال الاجتماع بحث استراتيجية الدفاع الأمريكية 2018 والشؤون الأمنية والإقليمية ومحاربة الإرهاب والتطرف"، مضيفا أن رئيس أركان الجيش القطري شارك في الاجتماع برفقة "عدد من كبار ضباط القوات المسلحة القطرية".

وصرحت وزارة الدفاع القطرية بأن قواتها المسلحة شاركت في فعاليات تمرين "درع الخليج" المشترك رقم 1 الذي انعقد شرقي السعودية، لافتة أن رئيس أركان جيش قطر حضر مراسم اختتام التدريب.

وأشارت إلى أن مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة القطرية في مراسم اختتام التمرين جاء "تلبية لدعوة تلقاها من نظيره، الفريق أول ركن طيار فايض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة في المملكة العربية السعودية".

وأضافت وزارة الدفاع القطرية أن فعاليات التمرين أجريت في المنطقة الشرقية من المملكة في ميدان صامت في راس الخير شمالي منطقة الجبيل، واشتمل التدريب على عدة مراحل بدءا بتمرين مراكز القيادة ثم التمرين الميداني واختتم بتمرين اليوم الختامي الذي تم فيه تنفيذ تمرين لحرب نظامية وغير نظامية بالذخيرة الحية، بالإضافة إلى صف للعرض العسكري شاركت به دولة قطر مع الدول الأخرى.

واعتبرت وكالة "رويترز" أن هذه التطورات تمثل مؤشرا على درجة من انحسار التوتر بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، لا سيما في ظل محاولات الولايات المتحدة لعب دور الوساطة لتخفيف حدة الأزمة.

ودعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، قادة الدول المذكورة إلى ضرورة إعادة الوحدة إلى منظمة التعاون الخليجي للتركيز على مكافحة الإرهاب والتصدي لإيران.