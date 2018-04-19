  • الخميس 19 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:42 م
بحث متقدم
سد النهضة

برلماني: "هذا هو الحل الأمثل لأزمة سد النهضة"

صندوق النقد الدولي

5 قرارات حكومية جديدة تُغضب المصريين

المستشار هشام جنينة

بالفيديو.. رد فعل «جنينة» على دفاع فريد الديب عنه

صلاح

«صلاح» يقرر الانتقال إلى برشلونة

الإخوان في قفص الاتهام (أرشيفية)

لهذه الأسباب.. لا مصالحة بين السلطة و«الإخوان»

مجلس النواب المصري

راتب الوزير 32 ألف جنيه.. وزيادته قرار خاطئ

شارع شامبليون

شوارع القاهرة.. لا كرامة لنبي ولا عالم في وطنه

سد النهضة

مصر تجهز مفاجأة عسكرية لـ«سد النهضة»

أرطغرل

لماذا حرم «برهامي» مشاهدة مسلسل «أرطغرل» ؟

«مبارك» يشتم «عرفات»

بالصورة.. «مبارك» يشتم «عرفات»

تصريح ناري لـ"نيمار" عن محمد صلاح

الرياضة

صلاح ونيمار
صلاح ونيمار

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«أبوتريكة» يوضح موقف «صلاح» من مباراة «السيتي»

#

بوادر أزمة بين "ليفربول" ومحمد صلاح

#

لهذا السبب "صلاح" يزور طفلا إنجليزيا في منزله

#

صحيفة إنجليزية تكشف مدة غياب محمد صلاح عن ليفربول

أكد نجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل،نيمار دا سيلفا ، أن هناك عدد من اللاعبين بإمكانهم صنع الفارق لمنتخباتهم مثل مواطنيه جابريل خيسوس وفيليبي كوتينيو، بجانب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.
وأوضح "نيمار"، حسبما نقلت صحيفة "جازيتا سبورتيفا" البرازيلية: "أنه كأس العالم وسيتواجد العديد من اللاعبين الكبار، ولكنني أعتقد أن فيليبي كوتينيو وجابريل خيسوس سيصنعان الفارق لنا، لاعب آخر يتواجد في منتخب آخر هو محمد صلاح، يوجد كثيرين مثل إدين أزار وكيفين دي بروين ولويس سواريز".
وقال نجم منتخب البرازيل "سيكون لدي الكثير من الوقت لكي أتعافى قبل كأس العالم، من السيء أن تتعرض للإصابة لكنني حصلت على كثير من الراحة، إنه الجانب الجيد لي، علينا أن نرى الأمور من الجانب الجيد وسيكون لدي المزيد من الوقت للتعافي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة وشبه الدولة !

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» هذا الأمر كشف "غياب الاستراتيجية" الترامبية بسوريا
» تصريح ناري لـ"نيمار" عن محمد صلاح
» الرئيس السوداني يقيل وزير خارجيته
» بالصور.. رئيس أركان قطر في السعودية
» بالفيديو.. قادة إسرائيليون في مرمى قناصة «سرايا القدس»
» إخلاء سبيل صحفيي "المصري اليوم"
» البرلمان التركي يوافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
» «on sport» تنقل حفل لاعب العام في إنجلترا
» «صلاح» أفضل لاعب في إنجلترا هذا العام
» الاحتجاجات تجتاح 130 مدينة فرنسية ضد قرارات «ماكرون»
» مجموعة مصر.. السعودية تواجه إيطاليا وديًا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    03:58 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية