برلماني: "هذا هو الحل الأمثل لأزمة سد النهضة"

19 أبريل 2018 - 11:23 م

أكد النائب يحيى الكدواني، عضو مجلس النواب، إن مياه نهر النيل تعد قضية أمن قومي لمصر، ولا يمكن التفريط بها.



وأوضح "الكدواني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أن مصر بذلت جهود كبيرة لمحاولة الوصول إلى حل توافقي مع أثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، حتى لا يلحق الضرر بأي طرف.



ولفت إلى أن هناك نوع من التعنت رغم السيولة والمرونة التي تبديها مصر، معتبرا أن عدم رد أثيوبيا والسودان على دعوة مصر لاعقد جلسة تفاوضية في مصر نوع من تضييع الوقت.

