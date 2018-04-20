» انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتوجاز في أسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة أسيوط من السيطرة على حريق كبير بسيارة ربع نقل محملة باكثر من خمسين اسطوانة بوتاجاز بمنطقة الغربية بمركز ابنوب وعلى الفور قام اللواء اشرف البيه بالانتقال الى موقع الحادث يرافقه كرم عبدالحفيظ ومروان الشب مساعدين رئيس المدينة واحمد ثابت نائبه واخطار المحافظة والحماية المدنية والتي قامت بارسال أكثر من عشرة سيارات اطفاء وسيارات الاسعاف



تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة ابنوب بورود اشارة عاجلة من غرفة عمليات المركز يفيد وقوع انفجار ضخم بسيارة ربع نقل محملة باسطوانات بوتجاز بمدينة ابنوب أمام مدرسة الصنايع وعدم قدرة قوات المطافئ للسيطرة على الوضع وناشد اللواء أشرف البيه رئيس المدينة غرفة عمليات المحافظة وقوات الحماية المدنية لارسال سيارات اطفاء للسيطرة على الوضع بعد انتقال الحريق لخارج السور وامتداد السنة النيران للمنازل المجاورة مما اصاب المواطنين المجاورين للحادث بالهلع والخوف وترك المنازل هربا من النيران واصوات الاسطوانات اثر انفجارها على الفور انتقل المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط يرافقه اللواء جمال شكر مدير الامن والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بعد أن قام المحافظ باخطار المنطقة الجنوبية العسكرية للمساعدة حيث تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واطفاء الاسطوانات وتبين من التحريات الاولية ان السيارة ملك شخص يدعى ج. أمبابي كانت قد اشتعلت بها النيران وقام بوضعها في منطقة فضاء مجاورة لمنطقة سكنية ولم يسفر الحادث عن اي اصابات بشرية.

