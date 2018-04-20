"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

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أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السبت سيشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على المدن الساحلية والقاهرة وحتى شمال الصعيد، بارد ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح "عبدالعال"، في مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس، أن هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.
ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم ارتداء الملابس الخفيفة فترة الصباح الباكر، ومحذرًا السائقين من الشبورة المائية الكثيفة على السواحل الشمالية اليوم وغدًا الجمعة.

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