"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

20 أبريل 2018 - 01:31 ص

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السبت سيشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على المدن الساحلية والقاهرة وحتى شمال الصعيد، بارد ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية.



وأوضح "عبدالعال"، في مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس، أن هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

