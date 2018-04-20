» "التموين": إضافة المواليد للبطاقات يتوقف على هذا الأمر

قال محمد سويد، مستشار وزير التموين، إن "شنط رمضان" أحد برامج الرعاية، والحماية الاجتماعية التى تكفلها الحكومة لمواطنيها، ولإدراكها بالفترة الحالية من وجود استهلاك زائد، وأسر ترغب فى الشعور بأن لديها ما يكفيها خلال شهر رمضان.
وأضاف "سويد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهوند سرى، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه بجانب دور وزارة التضامن الاجتماعى وما تقوم به، من خلال الجمعيات الأهلية، هناك مبادرة حكومية بدأت من وزارة الأوقاف، لافتا إلى أن هناك برتوكول تعاون بين وزارتى الأوقاف و التموين، لتوفير احتياجاتهم من السلع لعمل ما يقرب من مليون شنطة رمضان، وذلك بالاشتراك مع وزارتى السياحة والبترول، على أن تتولى وزارة الأوقاف توزيع الشنط، من خلال لجان الزكاة الموجودة بالمساجد على مستوى الجمهورية، والتى تتوافر لديها قوائم بالأسر الأولى بالرعاية، وبالتالى نضمن توزيعها بشكل عادل.
وأردف قائلا: إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين جزء من الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه فى حالة موافقة مجلس النواب خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة، على إضافة مخصصات جديدة تسمح بإضافة مواليد، ستقوم وزارة التموين بالتفيذ من خلال الخطط التى تكفلها الحكومة، مشيرا إلى أن هناك جانب أخر بإضافة المستحقين حيث يوجد قرار استثنائي يسمح بإضافة الأسر الأولى بالرعاية، وذوى الاحتياجات الخاصة، والأرامل، والمطلقات، والمرضى، مؤكدا أن الفئات المهمشة مضمونة إضافتها على بطاقات التموين، لكن عموم المواليد على مستوى الجمهورية تتعلق بالموازنة العامة للدولة.