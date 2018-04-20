"الأجور والمرتبات زادت نحو 10% بالموازنة الجديدة"

20 أبريل 2018 - 02:51 ص

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أجور الموظفين في الموازنة الحالية تبلغ 240 مليار جنيه، بينما ارتفعت في الموازنة الجديدة إلى 267 مليار جنيه، مشيرًا إلى وجود علاوات للموظفين تختلف من شخص لآخر.

وأوضح «عمر»، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الخميس، أن مرتبات المواطنين ستزيد، لأنه مع نهاية العام الجاري ستتوقف مصر نهائيًا عن استيراد الغاز، وسيتم توفير 250 مليون دولارًا شهريًا من الغاز، مستطردًا أنه في عام 2019 ستتحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز.



وأضاف أن صناديق المعاشات لا تكفي أصحابها، وهو ما يدفع الدولة إلى المساهمة بمبلغ للمعاشات كل عام لسد الفجوة بين تكلفة المعاشات وما هو موجود في الصناديق.

