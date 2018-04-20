» 6 دول على الأقل تدرس نقل سفاراتها للقدس

20 أبريل 2018 - 02:54 ص

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "ما لا يقل عن ست" دول تدرس نقل سفاراتها إلى القدس في أعقاب قرار الولايات المتحدة القيام بذلك، بحسب «رويترز».



وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل. ومن المقرر نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في 14 مايو وهو يوم النكبة وإعلان ما يسمى بقيام دولة إسرائيل عام 1948.



وقال نتنياهو، لدبلوماسيين أجانب خلال حفل استقبال في القدس احتفالا بالذكرى السبعين لإعلان قيام إسرائيل "من أجل تعزيز السلام.. أنقلوا سفاراتكم إلى هنا".



وقدم نتنياهو الشكر لغواتيمالا التي قررت نقل سفارتها بعد الإعلان الأمريكي مباشرة لكنه لم يذكر أسماء الدول الأخرى التي قال إنها تدرس نقل سفاراتها.

