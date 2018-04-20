  • الجمعة 20 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:46 ص
بحث متقدم
دروجبا و محمد صلاح

تصريحات مثيرة لدروجبا بعد نشر صورته مع صلاح

اردوغان

التفاصيل الكاملة للانتخابات المبكرة في تركيا

ماسبيرو

إحالة مذيعة في ماسبيرو للتحقيق لهذا السبب

مجلس النواب

"الأجور والمرتبات زادت نحو 10% بالموازنة الجديدة"

وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور،

أسباب إقالة وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور

سد النهضة

برلماني: "هذا هو الحل الأمثل لأزمة سد النهضة"

صندوق النقد الدولي

5 قرارات حكومية جديدة تُغضب المصريين

المستشار هشام جنينة

بالفيديو.. رد فعل «جنينة» على دفاع فريد الديب عنه

الإخوان في قفص الاتهام (أرشيفية)

لهذه الأسباب.. لا مصالحة بين السلطة و«الإخوان»

مجلس النواب المصري

راتب الوزير 32 ألف جنيه.. وزيادته قرار خاطئ

لهذا السبب تم حرمان مسلمة من الجنسية الفرنسية

عرب وعالم

فرنسا: إيران "مدعوة" إلى إجتماع باريس
فرنسا: إيران "مدعوة" إلى إجتماع باريس

أخبار متعلقة
#

ضبط أمريكي حاول تهريب خمور بـ20 ألف جنيه

#

تعنت أمريكي يحول بين مصر و"رافال"

#

انسحاب سورية من برنامج فرنسي شهير

#

الإسبرين يزيد من القوة الجنسية

أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا قرارا يقضي بحرمان جزائرية مسلمة من جواز السفر الفرنسي.

وجاء الحكم بسبب أنها رفضت مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية، وفق نص الحكم الذي اطلعت وكالة فرانس برس عليه الخميس.

وأصرت المرأة على أن "معتقداتها الدينية" تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية في منطقة إيزير بجنوب شرق البلاد، في يونيو 2016. كما رفضت المرأة كذلك مصافحة مسؤول محلي آخر.

ورأت الحكومة أن تصرفها يظهر بأنها "غير مندمجة في المجتمع الفرنسي"، ما يعد سببا بإمكانها الاحتكام إليه بموجب القانون المدني لرفض حصول شخص متزوج من مواطن فرنسي على الجنسية.

وقدمت الجزائرية المتزوجة من فرنسي منذ العام 2010 طعنا ضد القرار، الذي صدر في أبريل 2017، معتبرة أنه يتضمن "استغلالا للسلطة".

لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، قضى بأن الحكومة "طبقت (القانون) بشكل مناسب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة وشبه الدولة !

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» حكاية صورة مؤلمة أبكت الجزائريين
» أبناء الأسد يقضون إجازتهم بمخيم روسي
» تعرف على فوائد الحمام التركي
» اعتقال مسؤول إيراني لرقصه في مكان عام
» بهذه الطريقة تمكن لبناني من هزيمة الحوت الازرق
» عصائر تحارب الشيخوخة
» حقيقة تسلل الموساد وحماس لتونس عبر نفق
» "هوليوود" تستعد لانتاج فيلم عن منتجع الغطس الذي أداره الموساد بالسودان
» فيديو.. سحل فتاة ايرانية لعدم التزامها بالزي الشرعي
» روايات صادمة عن مقبرة صدام حسين
» غاز سام يقتل عجوز ويخلي عمارة سكنية بالرياض

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية