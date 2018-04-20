» حكاية صورة مؤلمة أبكت الجزائريين

انتشرت صورة مؤلمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ام جزائرية فقدت ابنها في حادث تحطم الطائرة العسكرية وهي تحتضن قبر نجلها ، مما اثار الحزن والبكاء لدى العديد من متابعي التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الصورة المتداولة الأم منهارة على قبر ابنها وهي تحتضن ترابه كأنها تضمه إلى صدرها، وتبكي فقدانه بحرقة.

هي أم جزائرية فجعت بموت ابنها، ولم تصبر على فراقه أو تتحمل لوعة رحيله، بعد أن رحل إلى العالم الآخر وتركها وحيدة، فاختارت أن تذهب خلفه والنوم على قبره ومعانقته وهو تحت التراب، بعد أن تعذّر عليها إلقاء نظرة وداع على جسده المحترق.

وبالرغم من الصمت الرهيب وبرودة المكان، قرّرت هذه الأم أن تظل بقرب ابنها حتّى لا تتركه وحيدا في ظلمة القبر، هذه حكاية صورة أبكت الجزائريين، إثر تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن تم إلتقاطها في محافظة سكيكدة، وظهرت فيها والدة الرائد "فؤاد شويط"، أحد ضحايا فاجعة سقوط الطائرة العسكرية الأسبوع الماضي في منطقة بوفاريك بالبليدة، والتي قتل جميع ركابها البالغ عددهم 257.