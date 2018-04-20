» بهذه الطريقة تمكن لبناني من هزيمة الحوت الازرق

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تمكن المراهق اللبناني، مصطفى الفار، من الافلات من براثن لعبة "الحوت الأزرق" بعدما ادمنها لفترة.

وقال الفار لـ"الأناضول": "دخلت في اللعبة بسبب الفضول وحب الاستكشاف، بعد أن سمعت أصدقائي يتحدثون عن دهاليزها".

وتابع: "المشرف على اللعبة يوزع تحديات مختلفة على المشاركين، تبدأ بطلبات بريئة، مثل رسم حوت على قصاصة من الورق، ثم يوسع قاعدة تحدياته لتصل إلى مراحل الصعوبة، مثل قطع الشفتين أو نحت الجسم وتشويهه".

وأضاف: "كما طلب مني المشرف الاستماع إلى موسيقى غريبة، وتحداني بمشاهدة فيديو مرعب في منتصف الليل".

ومضى قائلاً: "عقب مجموعة أسئلة وتحديات سألني إن كنت قادرا على قتل شقيقي، وهددني إن لم أفعل سيقتل أمي".

وأردف: "عندما رفضت أرسل لي عنوان سكني وتاريخ وفاتي، ما أدخلني في حالة هستيرية وبكاء حاد.. وبعد أن اكتشف والدي الموضوع منعني من استخدام هاتفي لمدة شهر وعرض حالتي على معالج نفسي".

وختم المراهق اللبناني بقوله: "أنصح كل طفل ومراهق بأن لا ينقادوا وراء مثل هذه الألعاب، التي من شأنها القضاء على حياتهم بكبسة زر".

وعن تفاصيل هذا الملف المخيف قالت المعالجة النفسية، ريبيكا اسبانيولي، لوكالة "الأناضول" إن "لعبة الحوت الأزرق انتشرت عام 2016، بعد نشر مقال صحفي عنها في روسيا تحدث عن انتحار 130 مراهقا جراء اللعبة".

وأوضحت أن "اللعبة ولدت على يد طالب علم نفس سابق، يدعى فيليب بوديكين (21 عاماً)، عام 2013، بهدف القضاء على الأشخاص غير المنتجين في المجتمع، حسب رؤيته، وبعدها وجدت اللعبة طريقها إلى أكثر من دولة".

وبشأن ضحايا لعبة "الحوت الأزرق" في الدول العربية، قالت اسبانيولي إنه توجد حالات في لبنان والأردن ومصر وتونس والمغرب، إلا أن الحالات في لبنان لم تصل إلى مرحلة الانتحار.

تلك اللعبة، وفق مراسلة "الأناضول"، تستند على العلاقة بين المشاركين، حيث تنطوي على سلسلة من الواجبات، التي تعطى من جانب المشرفين، مع حث اللاعبين على إتمامها، لتنتهي بتحدٍ أخير هو "الانتحار".

وقالت المعالجة النفسية إن "الفضول وحب اكتشاف تحديات اللعبة، والأشخاص الذين يعانون #حالات_نفسية خاصة، مثل العزلة والاكتئاب، كلها أسباب لإدمان لعبة الحوت الأزرق والامتثال لأوامرها وتنفيذها حتى وإن كان فيها إيذاء لأنفسهم".

وأوضحت اسبانيولي أن "اللعبة تستهدف الأشخاص دون الـ18 عاما، كونهم يتأثرون بالمحيط بشكل لا إرادي، ومن السهل أن يتعايشوا مع اللعبة تعايشا كاملا، وهو ما يدفعهم إلى تنفيذ أي طلب يطلبه القائمون عليها".

وشددت على أن "الخطورة اليوم لا تتوقف على اللعبة فحسب، إذ سمحت لبعض الأشخاص بتكوين مجموعات تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي، لحث الأطفال على الانتحار".

وتابعت: "من هنا نلاحظ أن دولا عديدة استحدثت قانون الجرائم الإلكترونية، لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم".

وعن دور الأهل في التوعية والمراقبة، حثت اسبانيولي الأهل أن "يكونوا على درجة عالية من الوعي لناحية تصرفات أطفالهم وتفقّد هواتفهم وحواسيبهم، ومراقبة كل ما يتصفحونه، بهدف حمايتهم".


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